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Президент Киргизии: США пытаются перетянуть нас на свою сторону

2:00
Мир

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о попытках США оказать давление на его страну и перетянуть Киргизию на свою сторону. Так он прокомментировал письмо американского сенатора Роберта Менендеса, в котором тот потребовал соблюдать антироссийские санкции.

Президент Киргизии: США пытаются перетянуть нас на свою сторону
Фото: Яндекс.Дзен

Сенатор также хочет, чтобы Киргизия оперативно расследовала обвинения в нарушении санкций и установила "более надёжные процедуры", чтобы избежать незаконного экспорта.

"Я опасаюсь, что неспособность Кыргызстана соблюдать международные санкции в отношении России является просто симптомом продолжающегося отступления от демократии и широко распространенных нарушений прав человека. <...> Некогда сияющий маяк демократии в Центральной Азии, Кыргызская Республика движется по опасному пути к автократии", — написал Менендес.

Вообще говоря, образцом дипломатичности это послание назвать сложно. А вот грубым выпадом в адрес суверенного государства — вполне.

Президент Киргизии, комментируя обращение американского сенатора, заявил, что на его имя приходит много обращений от разных политиков.

Само же письмо Менендеса он расценил как "обычный повод, чтобы оказать давление на Кыргызстан и перетянуть нас на свою сторону".

"Но мы этого не допустим. Мы — независимая страна. Мы и впредь будем со всеми странами в равных отношениях. Будем проводить многовекторную внешнюю политику", — сказал Жапаров агентству "Кабар".

Комментируя сообщения о поставках в Россию китайских дронов, Жапаров заявил, что не следует говорить о помощи в обходе санкций, поскольку Москва и Пекин не зависят от "маленького Кыргызстана".

А так как общая граница между Россией и Китаем четыре тысячи километров, то Российская Федерация может вагонами или же баржами по морю завезти любой товар, который пожелает, подчеркнул президент Киргизии.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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