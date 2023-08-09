Hasht-e Subh: афганское сопротивление нанесло ракетный удар по позициям талибов*

1:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Сторонники повстанческой группировки "Фронт освобождения Афганистана" (ALF) нанесли в ночь на вторник ракетный удар по позициям, занимаемым радикальным движением "Талибан"* в провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке страны. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.

Фото: EPA

По информации ALF, размещенной на странице группировки в социальной сети X (бывший Twitter), в результате нападения на блокпост талибов*, расположенный на въезде в аэропорт административного центра — города Файзабад, один боевик был убит, еще трое получили ранения.

Представители движения "Талибан"* пока никак не прокомментировали эту информацию.

Это уже второе нападение на бойцов движения "Талибан"* менее чем за неделю. 8 августа агентство Aamaj News сообщило о нападении "Национального фронта сопротивления" (НФС) Афганистана на лагерь талибов, в результате которого погибли два сторонника правящей группировки.

Движение "Талибан"* начало широкомасштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как весной 2021 года США объявили о решении вывести свои вооружённые силы из страны. 15 августа 2021 года талибы вошли в Кабул, не встретив сопротивления. Несогласные с правлением радикалов организовали движение сопротивления в северо-восточном регионе.

В настоящее время в Афганистане действуют две крупные группировки сопротивления: "Национальный фронт сопротивления" (базируется на севере и северо-востоке страны) и "Фронт освобождения Афганистана" (действует преимущественно в южных регионах, но в последнее время сторонники ALF совершают вылазки и в северные районы страны).

* - движение "Талибан" признано в РФ террористической организацией и запрещено.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.