CNN: на Запад поступают всё более плачевные отчёты об украинском контрнаступлении

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

На Запад поступают не самые оптимистичные новости о контрнаступлении Киева. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на чиновников ЕС и США.

Фото: wikimedia.com

"Мы получаем плачевные отчёты. Нам постоянно напоминают о сложностях, с которыми ВСУ сталкиваются. Это самое сложное время в этом военном конфликте”, — сказал конгрессмен Майк Куигли.

Украинские войска никак не могут прорвать российскую оборону. ВСУ несут огромные потери и постоянно вынуждены откатываться назад.

Один из западных дипломатов, на которого ссылается издание, напомнил, что украинские военные не преодолели ещё даже первую линию обороны ВС РФ. А с каждым днём шансы на успех становятся всё меньше, учитывая то, что силы ВСУ уже и так на исходе.

Авторы напомнили об опасениях некоторых западных политиков, считающих, что в неудачном контрнаступлении Киева начнёт обвинять друг друга и внутри самой Украины, так и партнёры страны за её пределами, а это грозит непредсказуемым расколом.