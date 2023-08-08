Российский военный Дандыкин: американские танки Abrams столкнутся со сложностями в зоне СВО

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Отправка Соединёнными Штатами танков Abrams киевскому режиму не окажет никакого влияния на ход СВО, следует из сегодняшнего заявления военного эксперта Василия Дандыкина.

Фото: topwar.ru

"Лента.ру" пишет, что Дандыкин прогнозирует этой технике сложности. Американцы предоставят Украине далеко не самую современную модель Abrams, подчеркнул специалист.