Отправка Соединёнными Штатами танков Abrams киевскому режиму не окажет никакого влияния на ход СВО, следует из сегодняшнего заявления военного эксперта Василия Дандыкина.
"Лента.ру" пишет, что Дандыкин прогнозирует этой технике сложности. Американцы предоставят Украине далеко не самую современную модель Abrams, подчеркнул специалист.
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