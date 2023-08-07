В Вашингтоне дали добро на отправку Киеву первой партии танков Abrams. Об этом сообщил глава отдела закупок армии США Даг Буш, слова которого передаёт телеканал CNN.
Американский чиновник рассказал, что теперь танки отправятся в Европу, а уже оттуда они будут переправлены на Украину, а вместе с самим боевыми машинами будут отправлены и необходимые сопутствующие позиции, в частности, запчасти, боеприпасы, инструментарий для техобслуживания, ремонта и заправки.
Издание Politico в конце июля проинформировало, что первая партия Abrams для Украины будет состоять не более чем из восьми танков. Всего же в планах США передать Киеву 31 танк Abrams более старой комплектации M1A1.
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