CNN: США дали согласие на передачу первой партии танков Abrams Украине

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В Вашингтоне дали добро на отправку Киеву первой партии танков Abrams. Об этом сообщил глава отдела закупок армии США Даг Буш, слова которого передаёт телеканал CNN.

Фото: topwar.ru

Американский чиновник рассказал, что теперь танки отправятся в Европу, а уже оттуда они будут переправлены на Украину, а вместе с самим боевыми машинами будут отправлены и необходимые сопутствующие позиции, в частности, запчасти, боеприпасы, инструментарий для техобслуживания, ремонта и заправки.

Издание Politico в конце июля проинформировало, что первая партия Abrams для Украины будет состоять не более чем из восьми танков. Всего же в планах США передать Киеву 31 танк Abrams более старой комплектации M1A1.