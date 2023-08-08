Украинская журналистка Диана Панченко в прямом эфире обвинила президента Владимира Зеленского в наркотической зависимости и заявила, что "он уже совсем плох". Она убеждена, что все важные решения принимает руководитель Офиса президента Андрей Ермак, потому что он "немного поздоровее".
"Подумайте, хотите ли вы жить в стране, где депутаты летают на Мальдивы, пока вас покуют военкомы с президентом-наркоманом?" — обратилась Панченко к украинцам.
Далее журналистка назвала обстановку в стране "трагикомедией Кустурицы".
"Там снимают тризуб с этой несчастной "Родины-матери", этот нанюханный Зеленский едет в Саудовскую Аравию, а тут люди гибнут. Просто бред какой-то. Зато нескучно", — заключила Панченко.
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