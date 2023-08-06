Илон Маск готов оплатить судебные иски всем пострадавшим за лайки в соцсети X

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Социальная сеть X, ранее бывшая сервисом микроблогов Twitter*, готова взять на себя оплату любых расходов по судебным искам, если пользователи несправедливо пострадали за публикации или лайки на платформе.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Илона Маска

Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск, владеющий соцсетью X, на своей странице.

"Если ваш работодатель несправедливо отнёсся к вам из-за того, что вы разместили или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счёт", — гласит пост предпринимателя.

Он добавил, что каких-либо ограничений по сумме выплаты не будет.

Ранее немецкие эксперты пришли к выводу, что успех контрнаступления ВСУ зависит от терминалов компании спутниковой связи Starlink, которая также принадлежит Маску.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.