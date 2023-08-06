Социальная сеть X, ранее бывшая сервисом микроблогов Twitter*, готова взять на себя оплату любых расходов по судебным искам, если пользователи несправедливо пострадали за публикации или лайки на платформе.
Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск, владеющий соцсетью X, на своей странице.
"Если ваш работодатель несправедливо отнёсся к вам из-за того, что вы разместили или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счёт", — гласит пост предпринимателя.
Он добавил, что каких-либо ограничений по сумме выплаты не будет.
Ранее немецкие эксперты пришли к выводу, что успех контрнаступления ВСУ зависит от терминалов компании спутниковой связи Starlink, которая также принадлежит Маску.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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Неизбежно настанет момент, когда президент России Владимир Путин скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских бандформирований.