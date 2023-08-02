Spiegel: судьба контрнаступления ВСУ и будущее Украины зависят от Илона Маска

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Успехи украинских войск на поле боя невозможны без надёжного управления подразделениями, а связь для этого во многом обеспечивают терминалы Starlink от компании Илона Маска.

Фото: trends.rbc.ru

Неожиданные решения американского предпринимателя и его политические воззрения, которые вызывают множество споров у западных обывателей, могут оказать существенное влияние на контрнаступление ВСУ и дальнейшее будущее Украины, заявили немецкие эксперты.

"Непредсказуемость Маска в вопросе предоставления доступа к системе может повлиять на успех военных планов Украины", — пишет издание Spiegel.

Авторы материала напомнили, что бизнесмен, который предоставил украинской армии сотни терминалов после начала спецоперации ВС РФ, угрожал ограничить доступ у спутниковой связи для ВСУ, если его компании не возместят все финансовые издержки.