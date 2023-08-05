Российские военные без колебаний нанесут удары по всем стратегически важным военным объектам Киева в случае продолжения атак по российской военной и гражданской инфраструктуре. Такое предупреждение сделал бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.
"Россия ответит по легитимным военным целям, в частности, командным пунктам Украины, если Киев продолжит теракты", — сказал Риттер в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.
Офицер предостерёг о том, что Киев вообще останется без своих энергетических и прочих важных объектов из-за того, что украинский президент Владимир Зеленский не видит дальше своего собственного носа.
На текущей неделе были зафиксированы атаки украинскими дронами по объектам в Москве и Подмосковье, а 5 августа киевским режимом была проведена атака на порт Новороссийска. В обоих случаях дроны были успешно обезврежены.
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