Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия готова нанести по всем военным целям в Киеве

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Российские военные без колебаний нанесут удары по всем стратегически важным военным объектам Киева в случае продолжения атак по российской военной и гражданской инфраструктуре. Такое предупреждение сделал бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

Фото: https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887666203.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#pv=g%3D1887666203%2Fp%3D1887667762

"Россия ответит по легитимным военным целям, в частности, командным пунктам Украины, если Киев продолжит теракты", — сказал Риттер в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.

Офицер предостерёг о том, что Киев вообще останется без своих энергетических и прочих важных объектов из-за того, что украинский президент Владимир Зеленский не видит дальше своего собственного носа.

На текущей неделе были зафиксированы атаки украинскими дронами по объектам в Москве и Подмосковье, а 5 августа киевским режимом была проведена атака на порт Новороссийска. В обоих случаях дроны были успешно обезврежены.