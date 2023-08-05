Экс-агент ЦРУ Джонсон предупредил, что дни Зеленского, которого планируют "убрать" США, сочтены

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Вашингтон собирается убить украинского президента Владимира Зеленского и сделать виноватой в этом Россию. Об этом предупредил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

"Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом, поэтому пытается обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за его убийство", — спрогнозировал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Бывший агент ЦРУ уверен, что дни Зеленского уже сочтены, и ждать его устранение осталось совсем недолго.

Ранее депутат Рады Николай Княжицкий в беседе с Politico сообщил, что если Зеленский умрёт, его обязанности возьмёт на себя председатель украинского парламента Руслан Стефанчук. После этого секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг это утверждение, подчеркнув, что на случай гибели Зеленского никаких планов у Киева нет.