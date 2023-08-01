Американские обозреватели подготовили материал, в котором обсуждается, что произойдёт в случае смерти украинского лидера Владимира Зеленского. Статья на эту тему была опубликована американским изданием Politico.
Авторы отметили, что пытающийся казаться бесстрашным Зеленский не задумывается о том, как важен для его кабинета вопрос безопасности.
Обозреватели вспомнили, какой гнев у киевских властей вызвал тот факт, что о секретной поездке Зеленского в феврале 2022 года пользователи Сети узнали за три дня до её начала.
То же самое было и с поездкой украинского президента в Болгарию в прошлом месяце, когда подробности предстоящего, опять же "секретного" визита стали известны журналистам заранее.
Авторы уверены, что на и случай гибели Зеленского у украинских властей есть определённый алгоритм действий.
"Формально, согласно конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной рады Украины", — сказал украинский депутат Николай Княжицкий, которого цитирует издание.
Ранее скорую гибель предсказал Зеленскому и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, заявивший, что украинский президент ускоряет приближение этого события неоднократными атаками беспилотников на Москву.
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