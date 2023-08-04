Daily Mail: жители США массово покидают Нью-Йорк

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Нью-Йорк покидают обычные американцы. Это обусловлено высокой преступностью. Мороженное теперь даже маркируется индивидуальными бирками. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: tamil.samayam. com/latest-news/state-news/nasas-new-tool-predicts-which-city-will-flood-first-due-to-global-warming/articleshow/61675052.cms

На тротуарах города можно заметить толпы спящих беженцев. 22% городских офисов пустуют. В метро находится множество неадекватных граждан. Мэрия обещала разместить бомжей в приютах и очистить от них город.

Ключевая проблема Нью-Йорка — преступность. Также важно решать вопросы с жильём и транспортной системой.

В городе обостряется и экологическая ситуация. Растёт уровень выхлопных газов. Всё это оказывает влияние на здоровье людей, живущих в Нью-Йорке.

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