Нью-Йорк покидают обычные американцы. Это обусловлено высокой преступностью. Мороженное теперь даже маркируется индивидуальными бирками. Об этом сообщает Daily Mail.
На тротуарах города можно заметить толпы спящих беженцев. 22% городских офисов пустуют. В метро находится множество неадекватных граждан. Мэрия обещала разместить бомжей в приютах и очистить от них город.
Ключевая проблема Нью-Йорка — преступность. Также важно решать вопросы с жильём и транспортной системой.
В городе обостряется и экологическая ситуация. Растёт уровень выхлопных газов. Всё это оказывает влияние на здоровье людей, живущих в Нью-Йорке.
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