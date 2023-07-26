В результате обрушения крана в Нью-Йорке пострадало 6 человек

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нью-Йорке произошла катастрофа: загорелся и рухнул кран высотного здания, в результате чего пострадали шесть человек. Об инциденте, произошедшем на Манхэттене, сообщил на пресс-конференции, транслируемой CNN, представитель пожарной службы Нью-Йорка Джозеф Пфифер (Joseph Pfiefer). Среди пострадавших были два пожарных, но, к счастью, все травмы оказались незначительными. Среди пострадавших также есть строители, которые находились на строительной площадке в момент падения крана, сообщает ТАСС.

Фото: ya.ru

Пожар и обрушение

Несчастный случай произошел в среду утром, когда на стройплощадке загорелся строительный кран. Пожар не только создал непосредственную опасность, но и существенно нарушил целостность конструкции крана. В результате пожара кран потерял равновесие и рухнул, задев соседний небоскреб. Степень повреждения соседнего здания пока оценивается.

Немедленное реагирование и жертвы

После обрушения здания на место происшествия были срочно направлены группы быстрого реагирования, которые спасали людей, оказавшихся под завалами, и оказывали медицинскую помощь пострадавшим. Пожарные, пытаясь сдержать пламя, получили травмы, обеспечивая безопасность окружающих. К счастью, все травмы оказались незначительными, что дает надежду на фоне разрушительного инцидента.

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