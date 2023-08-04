Решение польского правительства о пролонгации запрета на экспорт определённых наименований сельскохозяйственной продукции украинского производства и реакция польского премьер-министра Матеуша Моравецкого на вызов посла на Украине назвали "пощёчиной" для лидера киевского режима Владимира Зеленского.
Корреспонденты Politico сообщают о том, что спор сосредоточивался изначально на зерне, а сейчас начал смещаться в сторону фруктов и ягод, в частности, смородины и малины.
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