Politico: польский премьер Моравецкий нанёс Зеленскому пощёчину ответом на вызов посла

0:32 Your browser does not support the audio element. Мир

Решение польского правительства о пролонгации запрета на экспорт определённых наименований сельскохозяйственной продукции украинского производства и реакция польского премьер-министра Матеуша Моравецкого на вызов посла на Украине назвали "пощёчиной" для лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Фото: By Kancelaria Premiera - Zdjęcia do pobrania, PDM-owner, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81220055

Корреспонденты Politico сообщают о том, что спор сосредоточивался изначально на зерне, а сейчас начал смещаться в сторону фруктов и ягод, в частности, смородины и малины.