В Москве не ищут выгоду в рамках поставок недорогостоящего зерна в другие государства мира, следует из сегодняшнего заявления первого зампреда думского комитета по международным делам Светланы Журовой.
Официальный представитель Госдумы прокомментировала таким образом недавнее высказывание руководителя Европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что дешёвое зерно делает страны зависимыми от России, пишет РИА Новости.
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