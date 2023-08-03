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Депутат Госдумы Журова: Россия не ищет выгоду в поставках дешёвого зерна в другие страны

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Мир

В Москве не ищут выгоду в рамках поставок недорогостоящего зерна в другие государства мира, следует из сегодняшнего заявления первого зампреда думского комитета по международным делам Светланы Журовой.

Депутат Госдумы Журова: Россия не ищет выгоду в поставках дешёвого зерна в другие страны
Фото: pixabay.com

Официальный представитель Госдумы прокомментировала таким образом недавнее высказывание руководителя Европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что дешёвое зерно делает страны зависимыми от России, пишет РИА Новости.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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