Неудачи при контрнаступлении показали украинским военным несостоятельность американской тактики. Об этом сообщает газета New York Times, проанализировав оценки аналитиков и чиновников США.
Авторы напомнили, что минные поля, устроенные Россией на линии обороны, оказались для ВСУ непреодолимым препятствием. Обозреватели обратили внимание, что решение Киева о смене тактики на поле боя наглядно демонстрирует, что надеждам западных союзников на победы ВСУ не суждено было сбыться.
Теперь в Белом доме опасаются, что применение Киевом прежней тактики может закончиться плачевно, и у украинцев слишком быстро закончится присланное Западом оружие.
Теперь украинское командование делает ставку не на быстрые победы, а на изматывание противника, добавили авторы.
"Теперь подготовленные Западом украинские бригады пытаются изменить процесс… украинские командиры изменили тактику, фокусируясь на изматывании российских сил… Вторая волна подготовленных Западом сил в основном начинает только маленькие атаки", — говорится в материале.
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