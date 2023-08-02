Пушилин: завершение спецоперации может быть только победным для России

Итогом спецоперации на Украине может стать только победа России. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин на первой в ДНР региональной конференции "Единой России".

Фото: glavadnr.ru

"Чего больше всего жители хотят? Конечно же, скорейшего завершения боевых действий. Разумеется, это завершение может быть только победным для России. И значит, наша задача номер один — работа на победу", — сказал Пушилин.

Врио главы ДНР пообещал освободить подконтрольную Киеву часть территории Республики.

1 августа Пушилин рассказал, что Киев, не обращая внимания на огромные потери, которые несут ВСУ, продолжает переброску своих сил в район села Старомайорского в ДНР, отметив, что этот населённый пункт сейчас является одной из самых горячих точек в зоне СВО.