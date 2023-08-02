Итогом спецоперации на Украине может стать только победа России. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин на первой в ДНР региональной конференции "Единой России".
"Чего больше всего жители хотят? Конечно же, скорейшего завершения боевых действий. Разумеется, это завершение может быть только победным для России. И значит, наша задача номер один — работа на победу", — сказал Пушилин.
Врио главы ДНР пообещал освободить подконтрольную Киеву часть территории Республики.
1 августа Пушилин рассказал, что Киев, не обращая внимания на огромные потери, которые несут ВСУ, продолжает переброску своих сил в район села Старомайорского в ДНР, отметив, что этот населённый пункт сейчас является одной из самых горячих точек в зоне СВО.
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