РИА Новости: визит Шойгу в КНДР напугал США по десяти причинам

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Американцы в ужасе от визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР. Их чрезвычайно пугает сама идея поставок вооружений из Северной Кореи в Россию. И на это у Вашингтона есть как минимум десять причин. Их перечислил в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Дмитрий Бавырин.

Фото: Министерство обороны РФ

Из-за поставок Украине страны НАТО критично исчерпали запасы боеприпасов, а Пхеньян, как считается, располагает значительными военными арсеналами. КНДР — однозначный союзник России в этом конфликте. У северокорейского ВПК советские корни, и в этом его особенность. Еще два года назад Пхеньян признал независимость ДНР и ЛНР, а затем и их вхождение в состав РФ. Если боеприпасы действительно понадобятся Москве, то ей есть что предложить взамен. Гипотетической военной сделке между Россией и КНДР США препятствовать не способны просто в силу того, что две страны граничат друг с другом. Для этого Штатам придётся поднять ставку до начала третьей мировой и первой ядерной войны. Своё любимое оружие против КНДР — вторичные санкции — США использовать не смогут, так как потенциал даже первичных санкций давно исчерпан. "Метод аукционных торгов", который работал в прежние годы, администрация США также не в состоянии использовать против такой сделки Создание реально функционирующего оборонного альянса Москвы и Пхеньяна станет личным провалом тандема Байден — Блинкен. Побудительный мотив руководства КНДР, способный перевесить все прочие соображения, — это насолить Америке, о чём знают в Вашингтоне.

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