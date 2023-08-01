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РИА Новости: визит Шойгу в КНДР напугал США по десяти причинам

1:46
Мир

Американцы в ужасе от визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР. Их чрезвычайно пугает сама идея поставок вооружений из Северной Кореи в Россию. И на это у Вашингтона есть как минимум десять причин. Их перечислил в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Дмитрий Бавырин.

РИА Новости: визит Шойгу в КНДР напугал США по десяти причинам
Фото: Министерство обороны РФ
  1. Из-за поставок Украине страны НАТО критично исчерпали запасы боеприпасов, а Пхеньян, как считается, располагает значительными военными арсеналами.
  2. КНДР — однозначный союзник России в этом конфликте.
  3. У северокорейского ВПК советские корни, и в этом его особенность.
  4. Еще два года назад Пхеньян признал независимость ДНР и ЛНР, а затем и их вхождение в состав РФ.
  5. Если боеприпасы действительно понадобятся Москве, то ей есть что предложить взамен.
  6. Гипотетической военной сделке между Россией и КНДР США препятствовать не способны просто в силу того, что две страны граничат друг с другом. Для этого Штатам придётся поднять ставку до начала третьей мировой и первой ядерной войны.
  7. Своё любимое оружие против КНДР — вторичные санкции — США использовать не смогут, так как потенциал даже первичных санкций давно исчерпан.
  8. "Метод аукционных торгов", который работал в прежние годы, администрация США также не в состоянии использовать против такой сделки
  9. Создание реально функционирующего оборонного альянса Москвы и Пхеньяна станет личным провалом тандема Байден — Блинкен.
  10. Побудительный мотив руководства КНДР, способный перевесить все прочие соображения, — это насолить Америке, о чём знают в Вашингтоне.

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Парад в КНДР 2023 (полная версия) Новое
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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