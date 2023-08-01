Американцы в ужасе от визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР. Их чрезвычайно пугает сама идея поставок вооружений из Северной Кореи в Россию. И на это у Вашингтона есть как минимум десять причин. Их перечислил в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Дмитрий Бавырин.
Фото: Министерство обороны РФ
Из-за поставок Украине страны НАТО критично исчерпали запасы боеприпасов, а Пхеньян, как считается, располагает значительными военными арсеналами.
КНДР — однозначный союзник России в этом конфликте.
У северокорейского ВПК советские корни, и в этом его особенность.
Еще два года назад Пхеньян признал независимость ДНР и ЛНР, а затем и их вхождение в состав РФ.
Если боеприпасы действительно понадобятся Москве, то ей есть что предложить взамен.
Гипотетической военной сделке между Россией и КНДР США препятствовать не способны просто в силу того, что две страны граничат друг с другом. Для этого Штатам придётся поднять ставку до начала третьей мировой и первой ядерной войны.
Своё любимое оружие против КНДР — вторичные санкции — США использовать не смогут, так как потенциал даже первичных санкций давно исчерпан.
"Метод аукционных торгов", который работал в прежние годы, администрация США также не в состоянии использовать против такой сделки
Создание реально функционирующего оборонного альянса Москвы и Пхеньяна станет личным провалом тандема Байден — Блинкен.
Побудительный мотив руководства КНДР, способный перевесить все прочие соображения, — это насолить Америке, о чём знают в Вашингтоне.
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