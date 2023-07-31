МИД: Россия не будет отыгрываться на простых украинцах за решение Киева

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Россия не станет отыгрываться на простых украинцах за решение президента Незалежной Владимира Зеленского ввести визовый режим для россиян, заявили в МИД страны.

Фото: facebook.com/ Державна прикордонна служба України

Как подчеркнули в ведомстве, киевский режим сознательно и планомерно обрубает последние связи с Россией.

"Россия, в отличие от режима Зеленского, не отыгрывается на простых украинцах и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов", — заявили в МИД.

Если украинцы продолжат свободно посещать Россию, то официальному Киеву будет сложно "кормить фейками" народ, что властям Незалежной невыгодно, пояснили в МИД.