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Турция и Швеция обсудили вопрос вступления Стокгольма в НАТО

0:42
Мир

Представители МИД Турции и Швеции обсудили вопрос вступления в Североатлантический альянс Стокгольма.

Турция и Швеция обсудили вопрос вступления Стокгольма в НАТО
Фото: www.gazeta.ru

Согласно информации, Хакан Фидан провёл телефонный разговор со шведским коллегой Тобиасом Бильстрёмом.

Фидан призвал шведов "не прикрываться" свободой слова в вопросе акций сожжения Корана.

"Они обменялись мнениями о заявке Швеции на вступление в НАТО", — сообщили турецкие СМИ.

Какие конкретно вопросы и шаги турецкая сторона обсуждала со Швецией в вопросе вступления последней в НАТО, СМИ не уточнили.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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