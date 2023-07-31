Представители МИД Турции и Швеции обсудили вопрос вступления в Североатлантический альянс Стокгольма.
Согласно информации, Хакан Фидан провёл телефонный разговор со шведским коллегой Тобиасом Бильстрёмом.
Фидан призвал шведов "не прикрываться" свободой слова в вопросе акций сожжения Корана.
"Они обменялись мнениями о заявке Швеции на вступление в НАТО", — сообщили турецкие СМИ.
Какие конкретно вопросы и шаги турецкая сторона обсуждала со Швецией в вопросе вступления последней в НАТО, СМИ не уточнили.
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