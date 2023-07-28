После попытки государственного переворота президент Нигера Мохаммед Базум дал понять, что не намерен покидать свой пост. Как сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источник, близкий к президенту, переговоры продолжаются. Однако характер этих переговоров и личности их участников не разглашаются. По состоянию на пятницу остается неясным, кто контролирует ситуацию в стране. Повстанцы не выдвинули своего лидера, а президент Базум решительно отверг идею отставки.
В четверг в столице Нигера Ниамее на фоне продолжающихся политических потрясений прошла демонстрация. Сотни людей демонстрировали свою поддержку "группе Вагнера" и размахивали российскими флагами. Собравшиеся также подожгли несколько автомобилей и разграбили штаб-квартиру президентской партии.
"Омар Исака, один из участников демонстрации, заявил: "Долой французов! Теперь мы будем сотрудничать с Россией", - сообщает агентство.
Ранее газета Wall Street Journal уже высказывала опасения, что новые руководители Нигера могут обратиться за помощью не к США, а к России. Несмотря на визит госсекретаря США Энтони Блинкена в эту страну в марте 2023 года и объявление о выделении 150 млн. долл. гуманитарной помощи "для демонстрации преимуществ выбора США", Нигер может отказаться от сотрудничества с Соединенными Штатами.
Вечером 26 июля мятежники объявили об отстранении от власти президента Мохаммеда Базума, закрытии границ страны и приостановке действия конституции. Кроме того, они создали Национальный совет спасения нации, взяв на себя всю полноту власти. В своем телевизионном заявлении лидеры переворота гарантировали физическую безопасность представителей свергнутого правительства.
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