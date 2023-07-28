Западные страны долгое время вкладывали огромные средства в Нигер, пытаясь превратить страну в главного стратегического партнера на африканском континенте.
Государственный переворот в стране стал настоящей катастрофой для политиков в Европе, отметила немецкая журналистка Дунья Садаки.
"Это пощёчина западным партнерам по сотрудничеству. В последнее время в пустынное государство были вложены огромные средства", — подчеркнула она в издании Tagesschau.
Основной урон от смены власти в Нигере понесла французская неоколониальная политика, заявил телеведущий Руслан Осташко.
"Был смещён не просто друг Запада, а лоббист Франции в регионе и личная марионетка Макрона", — пояснил он в своём Telegram-канале.
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