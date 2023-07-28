Tagesschau: переворот в Нигере оставил Запад без стратегического партнёра в Африке

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные страны долгое время вкладывали огромные средства в Нигер, пытаясь превратить страну в главного стратегического партнера на африканском континенте.

Фото: wikipedia

Государственный переворот в стране стал настоящей катастрофой для политиков в Европе, отметила немецкая журналистка Дунья Садаки.

"Это пощёчина западным партнерам по сотрудничеству. В последнее время в пустынное государство были вложены огромные средства", — подчеркнула она в издании Tagesschau.

Основной урон от смены власти в Нигере понесла французская неоколониальная политика, заявил телеведущий Руслан Осташко.

"Был смещён не просто друг Запада, а лоббист Франции в регионе и личная марионетка Макрона", — пояснил он в своём Telegram-канале.