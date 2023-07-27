Reuters: в Нигере военные объявили о свержении президента Базума — границы закрыты

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В Нигере военные мятежники сообщили, что свергли президента страны Мохамеда Базума, ввели комендантский час и закрыли границы.

Фото: wikimedia

Они уточнили, что дали гарантии физической неприкосновенности президенту и его семье.

"Границы страны закрыты, объявляется общенациональный комендантский час", — цитирует сообщение мятежников Reuters.

Кроме того, сообщается, что в стране прекратили на время работу все частные и госучреждения.