В Нигере военные мятежники сообщили, что свергли президента страны Мохамеда Базума, ввели комендантский час и закрыли границы.
Они уточнили, что дали гарантии физической неприкосновенности президенту и его семье.
"Границы страны закрыты, объявляется общенациональный комендантский час", — цитирует сообщение мятежников Reuters.
Кроме того, сообщается, что в стране прекратили на время работу все частные и госучреждения.
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