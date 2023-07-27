Американский полковник Донован: после ухода Байдена "первой жертвой" США станет Украина

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После отставки действующего президента Джо Байдена политики Вашингтона обратят внимание на "первую жертву" перемен, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.

Фото: youtube.com

По его словам, вероятнее всего, как только Байден покинет пост, Украине закроют "кран" финансовой и оружейной помощи.

"Если Америка проголосует за перемены в Вашингтоне, первой жертвой такого голосования станет вооружённый конфликт на Украине", — заявил Донован в статье для American Thinker.

По мнению полковника в отставке, сейчас большинство стран мира и так не поддерживают "авантюру НАТО" на Украине. И поражение Байдена станет для официального Киева "очень плохой новостью".