Global Times: Китай в состоянии серьёзно ответить США на агрессивную политику

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Китай накопил достаточную мощь для серьёзного ответа на агрессивную внешнюю политику США, заявили аналитики. По их словам, Пекин извлёк уроки из Корейской войны, которая стала крупнейшим поражением Вашингтона.

Фото: teraprofit.com

По мнению аналитиков, США же, напротив, сделали неправильные выводы из конфликта и продолжают подталкивать мир к кризису.

"Разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьёзными", — пишет Global Times.

Как подчеркнули авторы, Штаты продолжают вести агрессивную внешнюю политику, и повторяют "старые ошибки".