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Global Times: Китай в состоянии серьёзно ответить США на агрессивную политику

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Мир

Китай накопил достаточную мощь для серьёзного ответа на агрессивную внешнюю политику США, заявили аналитики. По их словам, Пекин извлёк уроки из Корейской войны, которая стала крупнейшим поражением Вашингтона.

Global Times: Китай в состоянии серьёзно ответить США на агрессивную политику
Фото: teraprofit.com

По мнению аналитиков, США же, напротив, сделали неправильные выводы из конфликта и продолжают подталкивать мир к кризису.

"Разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьёзными", — пишет Global Times.

Как подчеркнули авторы, Штаты продолжают вести агрессивную внешнюю политику, и повторяют "старые ошибки".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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