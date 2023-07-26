Муж экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель оставил её мокнуть под дождём

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

В Германии прошёл ежегодный летний фестиваль, на котором исполняются музыкальные драмы Рихарда Вагнера. Однако немецкий город Байройт, где было организовано мероприятие, накрыло дождём. Но видные политики оставили своих дам мокнуть на улице. Об этом сообщается в материале издания Bild*.

Фото: bild.de

Например, муж бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Иоахим Зауэр не поделился с ней зонтом. Меркель стояла под дождём в вечернем платье на ковровой дорожке. Также председатель партии ХСС Маркус Зёдер не предложил зонтик супруге, а оставил у себя.

"Странная тенденция", — отметили журналисты.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.