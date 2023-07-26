Министр обороны РФ провёл встречу со своим коллегой в КНДР

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры со своим коллегой из КНДР Кан Сун Нам. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Фото: https://www.topnews.ru/news_id_498406.html

Шойгу выразил радость по поводу встречи и знакомства с министром, отметив, что с удовольствием воспользовался приглашением посетить дружественное государство.

Министр подчеркнул, что визит позволит ему не только активно поработать, но также познакомиться с культурой и традициями Северной Кореи.

Глава оборонного ведомства выразил уверенность в том, что переговоры будут способствовать укреплению сотрудничества по линии министерств обороны двух стран.

Напомним, визит Шойгу продлится до 27 июля. Министр примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.