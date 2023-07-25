Спикер палаты представителей США Маккарти сообщил о подготовке к вынесению импичмента президенту Байдену

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В палате представителей конгресса Соединённых Штатов готовятся к вынесению импичмента главе государства Джо Байдену. Из сегодняшнего заявления американского спикера Кевина Маккарти следует, что причиной такого намерения стало дело о коррупционных схемах родственников Байдена за границей.

Фото: РИА Новости

В ходе своей предвыборной кампании действующий руководитель Белого дома уверял, что не говорил о бизнесе никогда, напомнил Маккарти. Более того, Байден утверждал, что члены его семьи не получили от Китая "ни доллара", пишет РИА Новости.