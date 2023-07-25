WSJ: медленное наступление ВСУ может привести к провалу внешней политики Байдена

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Вашингтон, вероятно, отступит от поддержки Киева и согласится на победу РФ в результате украинского конфликта, если ВСУ не нарастят темпы контрнаступления, сообщает The Wall Street Journal.

Фото: Consolidated News Photos

Авторы материала отметили, что риски продолжения боестолкновений возрастают из-за медленного наступления Украины, а надежд на возобновление диалога на условиях Киева в 2023 году становится всё меньше. По их мнению, всё это может серьёзно ударить по политической карьере лидера США.

"Допущение даже частичной победы РФ станет характерным провалом внешней политики Байдена", — сказано в публикации.

Журналисты сравнили такой сценарий с выводом военных США с территории Афганистана. При этом обозреватели добавили, что в нынешних условиях у Байдена не остаётся другого выбора, кроме продолжения поставок оружия и снарядов на Украину.

Ранее политолог Питер Харрис подверг критике решение американского лидера предоставить ВСУ кассетные боеприпасы. Эксперт счёл эти снаряды "бесчеловечным оружием".