Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
The Guardian: Названы главные угрозы человечеству от ИИ
Рогов предупредил о сроках новой фазы наступления ВСУ
Каждый садовод должен сделать эти шаги по солнечным расчётам
WSJ: Запад знал о нехватке у боевиков ВСУ ресурсов для контрнаступления, но были надежды на находчивость
Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек
У подростка из Нижнего Новгорода после укуса комара в мошонке завёлся 15-сантиметровый червь
Поляки считают себя изобретателями водки
Лукашенко Путину: нас начали напрягать "вагнеровцы" — хотят на Запад, "на экскурсию в Варшаву"
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным

Польша ищет новые источники газа и нефти вместо энергоресурсов из России

2:28
Мир

Польские власти делают вид, что отказ от российских энергоресурсов прошёл абсолютно безболезненно. Однако местные аналитики убеждены: Варшаву спасла тёплая зима. По мнению эксперта Конрада Багинского, сейчас Польше необходимо заполнять хранилища, поскольку в скором времени достать газ будет практически невозможно.

Польша ищет новые источники газа и нефти вместо энергоресурсов из России
Фото: https://g2.dcdn.lt/images/pix/nafta-74863884.jpg

Более того, польские журналисты утверждают, что даже сейчас главным поставщиком СПГ в Польшу является именно Россия, поскольку полное эмбарго на российский газ стало бы слишком тяжёлым испытанием.

"В первом квартале 2023 года закупки газа из России составили 50,8 процента всего импорта", — заявил обозреватель Пшемыслав Цишак.

На этом фоне крупные предприятия, которые зависят от поставок газа, перестали надеяться на помощь государства. Компании отказались от госуслуг и решили самостоятельно наладить газоснабжение. Например, завод по производству глянцевого стекла Huta Gloss приостановил производство из-за огромного долга перед польской PGNiG.

"Госкомпания "врубила" заводу повышение цен, которое в разные месяцы составляло от 450 до 790 процентов. В итоге затраты Huta Gloss на газ только за первый квартал 2022-го достигли почти 5,2 млн злотых. Глава фирмы Лукаш Буш, придя в ужас, начал искать обходные пути", — сообщают "Известия".

В это же время Польше приходится решать вопрос того, где взять нефть. В феврале энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку сырья из России. В июне компания сообщила, что планирует закупить сырую нефть у британского гиганта British Petroleum.

Кроме того, Варшава заявила о намерении расширить нефтепроводную систему Североатлантического альянса (CEPS) на восток, которая считается резервной сетью доставки топлива для инфраструктуры НАТО.

Президент Анджей Дуда отметил, что эти трубы идут только до Германии. Однако он хочет, чтобы они были проложены и дальше. Глава государства планирует, чтобы "новые члены" НАТО могли достойно снабжаться в той же мере, что и старые.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ

У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
РИА Новости: США и Европу накрыла смертельно опасная жара
Смертельное природное явление накрыло США и Европу
Ищенко: если армия России надавит — боевики ВСУ побегут
"Расстраивалась до слёз": пустые залы на концерте группы "Сплин" показала Ксения Собчак
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
В РФ заявили об отсутствии целей для Черноморского флота России
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Последние материалы
Поляки считают себя изобретателями водки
Лукашенко Путину: нас начали напрягать "вагнеровцы" — хотят на Запад, "на экскурсию в Варшаву"
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
Врач-диетолог Оксана Дмитриева: Какие продукты способствуют мозговой активности
Быстро может расти не только трава, но и деревья
Рыбарь: ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Крыму
Польша ищет новые источники газа и нефти вместо энергоресурсов из России
Учёные раскрыли причину возникновения кругов на полях Намибии
"Потому что русские": Итальянский клуб отказался продавать игрока "Спартаку"
Daily Express: симптом рака щитовидной железы можно увидеть в зеркале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников