Польша ищет новые источники газа и нефти вместо энергоресурсов из России

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Польские власти делают вид, что отказ от российских энергоресурсов прошёл абсолютно безболезненно. Однако местные аналитики убеждены: Варшаву спасла тёплая зима. По мнению эксперта Конрада Багинского, сейчас Польше необходимо заполнять хранилища, поскольку в скором времени достать газ будет практически невозможно.

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Более того, польские журналисты утверждают, что даже сейчас главным поставщиком СПГ в Польшу является именно Россия, поскольку полное эмбарго на российский газ стало бы слишком тяжёлым испытанием.

"В первом квартале 2023 года закупки газа из России составили 50,8 процента всего импорта", — заявил обозреватель Пшемыслав Цишак.

На этом фоне крупные предприятия, которые зависят от поставок газа, перестали надеяться на помощь государства. Компании отказались от госуслуг и решили самостоятельно наладить газоснабжение. Например, завод по производству глянцевого стекла Huta Gloss приостановил производство из-за огромного долга перед польской PGNiG.

"Госкомпания "врубила" заводу повышение цен, которое в разные месяцы составляло от 450 до 790 процентов. В итоге затраты Huta Gloss на газ только за первый квартал 2022-го достигли почти 5,2 млн злотых. Глава фирмы Лукаш Буш, придя в ужас, начал искать обходные пути", — сообщают "Известия".

В это же время Польше приходится решать вопрос того, где взять нефть. В феврале энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку сырья из России. В июне компания сообщила, что планирует закупить сырую нефть у британского гиганта British Petroleum.

Кроме того, Варшава заявила о намерении расширить нефтепроводную систему Североатлантического альянса (CEPS) на восток, которая считается резервной сетью доставки топлива для инфраструктуры НАТО.

Президент Анджей Дуда отметил, что эти трубы идут только до Германии. Однако он хочет, чтобы они были проложены и дальше. Глава государства планирует, чтобы "новые члены" НАТО могли достойно снабжаться в той же мере, что и старые.