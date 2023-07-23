Berliner Zeitung: жители Берлина отказались переименовывать кафе "Москва" в "Киев”

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Просьба украинской общины Берлина сменить название кафе "Москва” на "Киев”, которую поддержал посол Украины в Германии Алексей Макеев, является неуважением к истории столицы ФРГ.

Фото: REX/ Shutterstock

С таким заявлением выступила администрация одного из районов города, где и находится здание.

"Нельзя постоянно всё переименовывать, необходимо чтить историю. Переименование никак не повлияет на окончание боевых действий", — уверены местные власти.

Берлинцы были возмущены неуместной просьбой украинского посла, который небрежно игнорирует интересы местных жителей, пишет издание Berliner Zeitung.

"Переименование является показухой и не решает настоящие проблемы", — цитируют авторы материала мнение горожан.

Жителей Берлина поддержал выдающийся немецкий архитектор, профессор Вольф Айзентраут, который назвал инициативу украинцев свидетельством "полного непонимания культуры и истории страны пребывания".