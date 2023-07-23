Просьба украинской общины Берлина сменить название кафе "Москва” на "Киев”, которую поддержал посол Украины в Германии Алексей Макеев, является неуважением к истории столицы ФРГ.
С таким заявлением выступила администрация одного из районов города, где и находится здание.
"Нельзя постоянно всё переименовывать, необходимо чтить историю. Переименование никак не повлияет на окончание боевых действий", — уверены местные власти.
Берлинцы были возмущены неуместной просьбой украинского посла, который небрежно игнорирует интересы местных жителей, пишет издание Berliner Zeitung.
"Переименование является показухой и не решает настоящие проблемы", — цитируют авторы материала мнение горожан.
Жителей Берлина поддержал выдающийся немецкий архитектор, профессор Вольф Айзентраут, который назвал инициативу украинцев свидетельством "полного непонимания культуры и истории страны пребывания".
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