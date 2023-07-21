Монтян резко ответила на обвинения Зеленского в адрес России: "Ещё смеют что-то там вякать?"

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приближённым нужно было основательно запастись наглостью, чтобы обвинить Россию в терроризме, заявила правозащитница Татьяна Монтян.

Фото: nbnews.com.ua/

Накануне Киев заявил, что атаки ВКС РФ на порты в Одессе и Николаеве оставят без зерна нуждающиеся страны, а потому России ведёт себя как "государство-террорист".

"Они взорвали "Северные потоки", дважды атаковали Крымский мост, убили невероятное количество мирного населения в Донбассе. И ещё смеют что-то там вякать, имеют наглость рассказывать, что Россия — якобы государство-террорист?" — цитирует Монтян издание "Царьград".

Уже ни для кого в мире не является секретом, добавила она, что украинская пшеница идёт не в голодающую Африку, а в "самые богатые и жирные страны Европы".