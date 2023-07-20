На фоне украинского конфликта и военных действий воздушная тревога была вновь объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно этим данным, тревога была объявлена одновременно в 21.50 мск в двух регионах.
Удары, наносимые Вооружёнными силами РФ по украинской инфраструктуре, начались 10 октября 2022 года, всего лишь через два дня после теракта на Крымский мост, который российские власти связывают с украинскими спецслужбами. Атаки были направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.
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