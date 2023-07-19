Японский журналист Акира Сайто предупредил Зеленского о катастрофе в случае победы Трампа

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Если экс-глава Белого дома Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, это станет "катастрофическим событием" для руководства Украины. Такое мнение выразил журналист из Японии Акира Сайто.

Фото: фото с личного Instagram*-аккаунта

По словам корреспондента, украинский президент Владимир Зеленский в этом случае попадёт в сложную ситуацию, поскольку его положение окажется "под угрозой".

"Между Трампом и руководителем Украины не очень хорошие отношения", — отметил журналист в материале для Wedge Infinity.

Ранее Трамп призвал администрацию действующего президента США Джо Байдена поспособствовать запуску переговорного процесса между РФ и Украиной, чтобы прекратить гибель людей в ходе конфликта. Как пояснил политик, Москва и Киев ещё не заключили мирный договор из-за отсутствия грамотного посредника.