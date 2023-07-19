Если экс-глава Белого дома Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, это станет "катастрофическим событием" для руководства Украины. Такое мнение выразил журналист из Японии Акира Сайто.
По словам корреспондента, украинский президент Владимир Зеленский в этом случае попадёт в сложную ситуацию, поскольку его положение окажется "под угрозой".
"Между Трампом и руководителем Украины не очень хорошие отношения", — отметил журналист в материале для Wedge Infinity.
Ранее Трамп призвал администрацию действующего президента США Джо Байдена поспособствовать запуску переговорного процесса между РФ и Украиной, чтобы прекратить гибель людей в ходе конфликта. Как пояснил политик, Москва и Киев ещё не заключили мирный договор из-за отсутствия грамотного посредника.
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