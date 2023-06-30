Экс-глава США Дональд Трамп назвал своей целью прекращение гибели людей на Украине

Экс-руководитель США Дональд Трамп призвал Белый дом поспособствовать возобновлению диалога между Москвой и Киевом ради прекращения гибели людей в ходе украинского конфликта.

Фото: фото с личного Instagram*-аккаунта

По его словам, РФ и Украина всё ещё не заключили мирного соглашение из-за отсутствия грамотного посредника. Трамп считает, что мог бы помочь с решением этого вопроса, если бы сейчас возглавлял Соединённые Штаты Америки.

"Я хочу, чтобы люди перестали умирать из-за нелепого конфликта", — подчеркнул политик в беседе с Reuters.

Он допустил, что украинское руководство рано или поздно согласится на уступки и откажется от ряда территорий, перешедших под российский контроль. Как пояснил Трамп, главная задача Вашингтона — свести Москву и Киев для создания мирного договора, после подписания которого боевые действия будут остановлены.

Ранее экс-президент США сообщил, что сохраняет "очень крепкие отношения" с руководителем РФ Владимиром Путиным.