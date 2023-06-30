Экс-руководитель США Дональд Трамп призвал Белый дом поспособствовать возобновлению диалога между Москвой и Киевом ради прекращения гибели людей в ходе украинского конфликта.
По его словам, РФ и Украина всё ещё не заключили мирного соглашение из-за отсутствия грамотного посредника. Трамп считает, что мог бы помочь с решением этого вопроса, если бы сейчас возглавлял Соединённые Штаты Америки.
"Я хочу, чтобы люди перестали умирать из-за нелепого конфликта", — подчеркнул политик в беседе с Reuters.
Он допустил, что украинское руководство рано или поздно согласится на уступки и откажется от ряда территорий, перешедших под российский контроль. Как пояснил Трамп, главная задача Вашингтона — свести Москву и Киев для создания мирного договора, после подписания которого боевые действия будут остановлены.
Ранее экс-президент США сообщил, что сохраняет "очень крепкие отношения" с руководителем РФ Владимиром Путиным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская путешественница, отдохнувшая в Египте, поделилась своими впечатлениями от отпуска в блоге на платформе "Дзен".