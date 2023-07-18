Президент Алжира пригласил председателя КНР посетить его страну

Председатель КНР Си Цзиньпин получил официальное приглашение от лидера Алжира Абдельмаджида Теббуна посетить североафриканскую страну. Как сообщает портал An Nahar, китайский политик принял приглашение: в скором времени будет обговариваться дата визита.

Фото: РИА Новости

Такой жест стал благодарностью председателю КНР за дружественный приём и теплое гостеприимство, которое ощутила алжирская делегация.

Стоит напомнить, что главной целью визита лидера Алжира стали переговоры с Си Цзиньпином, в ходе которых политики подписали 19 соглашений и меморандумов. К ним относятся договорённости в области сельского хозяйства, технологий, телекоммуникаций, экономических инвестиций, обустройства территорий.