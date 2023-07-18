Председатель КНР Си Цзиньпин получил официальное приглашение от лидера Алжира Абдельмаджида Теббуна посетить североафриканскую страну. Как сообщает портал An Nahar, китайский политик принял приглашение: в скором времени будет обговариваться дата визита.
Такой жест стал благодарностью председателю КНР за дружественный приём и теплое гостеприимство, которое ощутила алжирская делегация.
Стоит напомнить, что главной целью визита лидера Алжира стали переговоры с Си Цзиньпином, в ходе которых политики подписали 19 соглашений и меморандумов. К ним относятся договорённости в области сельского хозяйства, технологий, телекоммуникаций, экономических инвестиций, обустройства территорий.
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