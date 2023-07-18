Sohu: чтобы завершить СВО, Украине остаётся только признать своё поражение

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Китайские аналитики известного портала Sohu не верят, что Украина одержит победу в текущем военном конфликте. По их мнению, для Украины остаётся только одно — признать поражение.

Фото: https://t.me/stranaua

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о значительном увеличении производственных мощностей военной техники и оружия в России, включая беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, танки и другие боевые машины.

Согласно анализу, если Украина потерпит поражение в запорожской контратаке, ей будет трудно получить такой же объём военной помощи, как в начале года. Китайские аналитики подчёркивают, что Россия обладает значительным преимуществом в военной мощи по сравнению с Европой.

Авторы статьи отмечают, что Европейский союз может потратить только ограниченную часть своих сил на поддержку Украины, в то время как Россия может вкладывать 100% своих ресурсов в СВО. Это создаёт огромный разрыв на поле боя.

Авторы Sohu выражают скептицизм относительно возможностей Украины победить Россию. Аналитики приходят к выводу, что единственным выходом для Украины будет признание своего поражения.