Украинский лидер Владимир Зеленский снова вернулся к террористической деятельности — проведению антироссийских терактов, потому что на передовой Киев не смог показать успехи, которых ждал от него Запад. Об этом написал обозреватель Эрхан Алтыпармак.
Автор отметил, что такой грязный стиль борьбы очень характерен для Киева.
"Киев в своем репертуаре. Потеряв способность воевать на фронте, они переходят к террористическим актам", — написал Алтыпармак в статье для dikGAZETE.
Автор напомнил, что киевские власти уже неоднократно были замечены за совершением вопиющих провокаций, однако на Западе до сих пор избегали называть их терактами.
По словам обозревателя, даже сами украинские власти не отрицали свою причастность к такого рода преступлениям. Поэтому можно сделать вывод, что НАТО заодно с Киевом ведут всеобъемлющее противостояние против РФ.
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