Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тратит около девяти тысяч евро ежедневно на услуги стилиста. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Bild*.
По их данным, в прошлом году глава МИД ФРГ стала "самым дорогим" министром кабинета. Государство потратило на красоту политика около 136 тысяч евро.
"Пионер "феминистской внешней политики" платила своему визажисту фиксированную ставку в размере 8925 евро (включая НДС) за рабочий день", — говорится в материале.
Кроме того, за первое полугодие траты на услуги парикмахера, визажиста, косметолога и фотографа в федеральных министерствах составили около полумиллиона евро.
Конституционный юрист Кристиан Хиллгрубер назвал расходы правительства "политически безобразными".
*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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