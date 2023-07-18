Глава МИД Германии Бербок тратит на стилиста 8925 евро в день

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тратит около девяти тысяч евро ежедневно на услуги стилиста. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Bild*.

Фото: tehnowar.ru

По их данным, в прошлом году глава МИД ФРГ стала "самым дорогим" министром кабинета. Государство потратило на красоту политика около 136 тысяч евро.

"Пионер "феминистской внешней политики" платила своему визажисту фиксированную ставку в размере 8925 евро (включая НДС) за рабочий день", — говорится в материале.

Кроме того, за первое полугодие траты на услуги парикмахера, визажиста, косметолога и фотографа в федеральных министерствах составили около полумиллиона евро.

Конституционный юрист Кристиан Хиллгрубер назвал расходы правительства "политически безобразными".

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