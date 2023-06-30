Глава МИД Германии Анналена Бербок выступала с речью на английском языке в Южно-Африканской Республике и допустила "свинскую" ошибку. Министр сказала вместо слова "маяк" (beacon) "бекон" (bacon), сообщает Bild*.
"Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всём мире", — заявила Бербок.
Пользователи Сети высмеяли немецкого министра и призвали её правильно заучивать тексты. Один из комментаторов предположил, что теперь в ресторанах Германии появится блюдо под названием "Бекон надежды".
"Что ж, хрю!" — отметили читатели.
*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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