Bild*: Анналена Бербок допустила нелепую ошибку во время речи в ЮАР

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Глава МИД Германии Анналена Бербок выступала с речью на английском языке в Южно-Африканской Республике и допустила "свинскую" ошибку. Министр сказала вместо слова "маяк" (beacon) "бекон" (bacon), сообщает Bild*.

Фото: tehnowar.ru

"Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всём мире", — заявила Бербок.

Пользователи Сети высмеяли немецкого министра и призвали её правильно заучивать тексты. Один из комментаторов предположил, что теперь в ресторанах Германии появится блюдо под названием "Бекон надежды".

"Что ж, хрю!" — отметили читатели.

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