Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раньше работала профессиональной проституткой. Об этом заявили в эфире сербского телеканала Happy TV во время дебатов местных политиков. После громких слов в адрес немецкого дипломата между Белградом и Берлином разразился околополитический скандал, сообщает EADaily.
На телеканале ZDF прокомментировали реплику и подчеркнули, что сербское телевидение настраивает общественность против Германии ради президента России Владимира Путина, продолжая рекламировать многие немецкие компании.
"Выходит, эту самую пропаганду немцы сами и финансируют", — отметили журналисты ZDF.
Впервые о прошлом Бербок заговорили несколько лет назад во время предвыборной кампании партии "Зелёные". Тогда в местных социальных сетях был популярен хештег #Kanzlerkandidatin с фотографией обнажённой девушки, которая очень похожа на политика, и надписью:
"Я была молода и нуждалась в деньгах".
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