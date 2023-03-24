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На сербском телевидении раскрыли прошлое Анналены Бербок: "Была проституткой"

1:02
Мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раньше работала профессиональной проституткой. Об этом заявили в эфире сербского телеканала Happy TV во время дебатов местных политиков. После громких слов в адрес немецкого дипломата между Белградом и Берлином разразился околополитический скандал, сообщает EADaily.

На сербском телевидении раскрыли прошлое Анналены Бербок: "Была проституткой"

На телеканале ZDF прокомментировали реплику и подчеркнули, что сербское телевидение настраивает общественность против Германии ради президента России Владимира Путина, продолжая рекламировать многие немецкие компании.

"Выходит, эту самую пропаганду немцы сами и финансируют", — отметили журналисты ZDF.

Впервые о прошлом Бербок заговорили несколько лет назад во время предвыборной кампании партии "Зелёные". Тогда в местных социальных сетях был популярен хештег #Kanzlerkandidatin с фотографией обнажённой девушки, которая очень похожа на политика, и надписью:

"Я была молода и нуждалась в деньгах".

 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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