Ситуация с истощением боеприпасов ВСУ вынуждает Киев "полагаться" на Сеул, заявили аналитики. Но страна должна осознавать все риски связанные с поставкой оружия на Украину.
Так, по данным аналитиков, во время визита южнокорейского Юн Сок Ёля Киев обратился к лидеру с просьбой присоединиться к декларации стран G7 по обеспечению Украины и принять участие в "саммите мира".
"В отличие от предыдущих южнокорейских лидеров, Юн Сок Ёль сблизился с Западом и даже стремится к "унизительному" примирению с Японией. Таким образом, в вопросе об Украине Южная Корея, естественно, следует за Вашингтоном", — заявили аналитики Сhina Daily.
Однако подобный курс несёт для страны определённые риски. Один из главных — ухудшение отношений с Москвой. Как подчеркнули авторы, страны, которые оказывают помощь Украине, так или иначе вовлекаются в конфликт.
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