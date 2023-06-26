"Золотой миллиард" без шансов: предсказан исход борьбы между "Глобальным Севером" и "Глобальным Югом"

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международный порядок зависит от того, как в ближайшие десять лет, 25 и 50 лет будет складываться асимметрия между "Глобальным Югом" и "Глобальным Севером" в промышленном производстве, экспорте, инвестициях, занятости, росте ВВП, демографии, технологиях.

Фото: Вадим Савицкий

Как отмечает турецкое издание Sabah, реальность такова, что демографическая асимметрия между "Югом" и "Севером" в ближайшие 25-50 лет повлечёт за собой значительные изменения и в других сферах.

Уже сейчас страны "Глобального Юга", входящие в "Большую двадцатку", превзошли страны "Глобального Севера" (которые также входят в "двадцатку") по доле в мировом ВВП и мировой торговле.

В материале подчёркивается, что в ближайшие 10-25 лет "асимметрия" увеличится по меньшей мере на 25 процентов в пользу "Юга", цитирует материал турецкого издания агентство "Прайм".

Ожесточённая конкуренция, которая будет наблюдаться по таким направлениям, как технологии 5G, искусственный интеллект, блокчейн, цифровая валюта, технологии интеллектуальных устройств и технологии "интернета вещей" также повлияет на условия соперничества за власть и влияние.

По состоянию на 2023 год, разрыв по населению между "Глобальным Югом" и "Глобальным Севером" составляет 4,7 миллиарда человек. К 2050 году этот разрыв увеличится до семи миллиардов. И это ещё сильнее скажется на "асимметрии".

Очевидно, что страны "Глобального Севера" испытывают в большинстве своём значительные демографические проблемы. Во многих государствах население стареет — в отличие от стран "Глобального Юга".

Стоит отметить, что к "Глобальному Северу" относятся не только страны Европы, США и Канада, но также Япония и Южная Корея. Да и Австралия тоже, хоть и расположена она южнее многих стран "Глобального Юга". То есть речь о том самом пресловутом "золотом миллиарде".