Скотт Риттер пообещал, что Россия "отреагирует как следует" в случае поставок истребителей F-16

Москва ясно и чётко дала понять, что готова на максимально жёсткий ответ в случае, если Запад всё-таки передаст Киеву истребители F-16. Об этом предупредил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Американский военный напомнил, что причина такой позиции кроется в способности F-16 нести ядерное оружие, и Россия просто не сможет оставить такой шаг без должного ответа.

"Если вы дадите F-16 Украине, каждый раз, когда он будет отрываться от земли, Россия будет считать, что у него есть ядерный потенциал, и отреагирует как следует. Не делайте этого", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала The Geopolitics In Conflict Show.

До этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров уже предупреждал, что США и из союзники по НАТО рискуют перейти в фазу прямого противостояния с Россией, если всё-таки решат поставить Украине истребители F-16. Лавров подчеркнул, что Москва будет вынуждена как-то реагировать, помня о способности этих самолётов быть носителями ядерного оружия.