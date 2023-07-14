Полковник Баранец: НАТО планирует сбросить на Украину ядерные бомбы с истребителей F-16

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Лидеры стран НАТО планируют передать Украине истребители F-16. Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал планы альянса и подчеркнул, что это будет рассматриваться как угроза России в ядерной сфере.

Фото: w-dog.ru

Военный эксперт, полковник Виктор Баранец объяснил, что американские боевые самолёты способны нести ядерные заряды. В Германии находится военная база США, где размещены 20 бомб B61, указал он.

"По пути истребители останавливаются в Германии, загружаются бомбами, перелетают в Польшу и отправляются на Украину, чтобы бомбить российские войска", — предупредил полковник.

Более того, даже сбитые F-16 с B61 несут смертельную угрозу тем городам, над которыми они будут уничтожены, подчеркнул Баранец.

"Что будет, если мы собьём этот самолёт над Харьковым или Черниговым? Они рванут, сгорят в ядерном угаре, который получится после сбитого F-16! Кто тогда будет разбираться: упала эта бомба с F-16, или это Россия применила тактическая ядерное оружие? Это уже война", — заявил эксперт в эфире "Радио Комсомольская правда".

Баранец убеждён: НАТО стремится к тому, чтобы взорвать ядерное оружие на Украине при помощи американских истребителей. России следует подготовиться и смахнуть пыль с тактического ядерного оружия, заключил он.