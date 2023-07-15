Участники экологической организации Just Stop Oil запланировали масштабные недельные протесты в Лондоне, чтобы "парализовать" столицу Великобритании.
Своей целью они ставят полный отказ человечества от добычи нефти и газа. Чтобы привлечь внимание мирового сообщества к экологическим проблемам, активисты хотят семь дней, начиная с 17 июля, проходить медленными маршами по всем важным дорогам Лондона.
"Эти эгоистичные, безответственные экофанатики должны подумать о трудолюбивых британцах, чью повседневную жизнь они разрушают, мешают им попасть на работу, на приём к врачу или на похороны", — цитирует источник в британском МВД издание Express.
В столичной полиции пообещали оперативно пресекать все действия протестующих, для чего правительство наделило правоохранителей новыми полномочиями.
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