The Wrap: актёры Голливуда готовятся к забастовке из-за низкой оплаты труда

Гильдия американских актёров (SAG-AFTRA) и Ассоциация продюсеров США (AMPTP) ведут переговоры, которые планируется завершить уже 12 июля. Однако стороны конфликта так и не смогли прийти к общему компромиссу по нескольким пунктам, поэтому голливудские артисты готовятся к забастовке. По данным портала The Wrap, отстаивание своих интересов неизбежно.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Инсайдеры сообщили, что актёры требуют повышения оплаты труда и улучшения условий работы на фоне активного развития онлайн-кинотеатров. Представители SAG-AFTRA уже обсудили коллективные жалобы и сейчас готовятся к протестам.

В Гильдию актёров входят около 160 тысяч участников, среди которых Брендан Фрейзер, Дженнифер Лоуренс, Марк Руффало, Хоакин Феникс и другие.

В случае начала забастовки артисты не смогут принимать участия в съёмках фильмов и сериалов. Также им будет запрещено посещать светские мероприятия и продвигать какие-либо работы в социальных сетях.

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Как попасть в гильдию киноактеров США. Сколько это стоит и зачем это нужно?