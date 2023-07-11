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The Wrap: актёры Голливуда готовятся к забастовке из-за низкой оплаты труда

Шоу-бизнес

Гильдия американских актёров (SAG-AFTRA) и Ассоциация продюсеров США (AMPTP) ведут переговоры, которые планируется завершить уже 12 июля. Однако стороны конфликта так и не смогли прийти к общему компромиссу по нескольким пунктам, поэтому голливудские артисты готовятся к забастовке. По данным портала The Wrap, отстаивание своих интересов неизбежно. 

The Wrap: актёры Голливуда готовятся к забастовке из-за низкой оплаты труда
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Инсайдеры сообщили, что актёры требуют повышения оплаты труда и улучшения условий работы на фоне активного развития онлайн-кинотеатров. Представители SAG-AFTRA уже обсудили коллективные жалобы и сейчас готовятся к протестам.

В Гильдию актёров входят около 160 тысяч участников, среди которых Брендан Фрейзер, Дженнифер Лоуренс, Марк Руффало, Хоакин Феникс и другие.

В случае начала забастовки артисты не смогут принимать участия в съёмках фильмов и сериалов. Также им будет запрещено посещать светские мероприятия и продвигать какие-либо работы в социальных сетях. 

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Как попасть в гильдию киноактеров США. Сколько это стоит и зачем это нужно?
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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