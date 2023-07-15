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National Interest: реакция целого континента на украинский конфликт удивила Запад

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Мир

Целый континент не только не осудил Россию за спецоперацию на Украине, но и возложил ответственность за конфликт на Запад, заявили аналитики. По их словам, Вашингтон искал союзников, но получил обратный эффект.

National Interest: реакция целого континента на украинский конфликт удивила Запад
Фото: pixabay.com

Так, обозреватель National Interest Тед Снайдер подчеркнул, что африканский континент в полной мере дал понять, что придерживается жёсткого нейтралитета.

"Реакция Африки на конфликт на Украине удивила США. Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет", — заявил обозреватель в своём материале.

По его словам, на Африку оказывали серьёзное давление и угрожали санкциями, однако ни один регион так и не ввёл рестрикции против Москвы.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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