В Венесуэле посчитали неуместным присутствие Зеленского на саммитах ЕС и CELAC — значит, должен быть и Путин

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Вряд ли будет уместным "впихнуть" участие президента Украины Владимира Зеленского на саммитах ЕС и CELAC (Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна), заявила заместитель председателя комиссии по внешней политике венесуэльского парламента Иления Роса Медина Карраско.

Фото: Instagram

По её словам, если же Зеленского решат пригласить, то абсолютно логичным будет и участие президента России Владимира Путина.

"Я не думаю, что туда можно было бы впихнуть Зеленского. Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании, но если вы собираетесь пригласить Зеленского, там также должен присутствовать и президент Путин", — заявила Карраско РИА Новости.

Как подчеркнула депутат, всем понятно, какую риторику и повестку будет продвигать Зеленский, но в контексте мероприятий она неуместна. Карраско назвала участие лидера Незалежной в саммитах большой ошибкой.