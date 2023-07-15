Вряд ли будет уместным "впихнуть" участие президента Украины Владимира Зеленского на саммитах ЕС и CELAC (Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна), заявила заместитель председателя комиссии по внешней политике венесуэльского парламента Иления Роса Медина Карраско.
По её словам, если же Зеленского решат пригласить, то абсолютно логичным будет и участие президента России Владимира Путина.
"Я не думаю, что туда можно было бы впихнуть Зеленского. Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании, но если вы собираетесь пригласить Зеленского, там также должен присутствовать и президент Путин", — заявила Карраско РИА Новости.
Как подчеркнула депутат, всем понятно, какую риторику и повестку будет продвигать Зеленский, но в контексте мероприятий она неуместна. Карраско назвала участие лидера Незалежной в саммитах большой ошибкой.
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