Кеннеди-младший оценил решение Байдена мобилизовать войска — это подготовка к войне с РФ

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Решение Белого дома и лично лидера США Джо Байдена мобилизовать резервистов не что иное, как подготовка к "наземной войне" с Россией, заявил кандидат на выдвижение в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший.

Фото: theepochtimes.com

"Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией", — заявил политик на своей странице в Сети.

Ранее официальный Вашингтон анонсировал мобилизацию среди резервистов с якобы целью усилить положение НАТО в Европе. Речь идёт о трёх тысячах военных.